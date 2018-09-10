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В Одесской области застройщик обманул более 200 граждан

Происшествия

Жилья обманутые граждане так и не увидели

Киев, 10 сентября 2018, 12:21 — REGNUM  Строительная фирма в Одесской области обманула своих заказчиков и инвесторов на 26 млн гривен ($920 тыс.), сообщает 10 сентября УНИАН.

Согласно сообщению, глава строительной компании лично и при помощи посредников заключил договоры с более 200 гражданами о предоставлении им жилья в многоэтажном доме. Жилья граждане так и не увидели, также от действий преступника пострадали инвесторы стройфирмы. В отношении руководителя компании в суд был направлен обвинительный акт.

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Напомним, в июле служба безопасности Украины (СБУ) задержала начальника одного из отделов управления государственной архитектурно-строительной инспекции в Волынской области. Чиновник брал взятки, предоставляя взамен разрешения на строительство.

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Проблемы долевого строительства жилья
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