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Выяснилась причина мора рыбы в Новосибирской области

Происшествия

Отравление рыбы связано с тем, что в период интенсивных дождей часть навоза с местных полей попала в озеро

Новосибирск, 10 сентября 2018, 12:14 — REGNUM  В озере Каргат, находящемся в Каргатском районе Новосибирской области, зафиксирован массовый мор рыбы, причиной которого могла стать попавшая в водоем навозная жижа с полей. Об этом сообщили в районной администрации.

По сведениям портала vn.ru, внимание на проблему сначала обратили местные жители. По словам специалиста по природоохране районной администрации Игоря Кузьмина, отравление рыбы связано с тем, что в период интенсивных дождей часть навоза с местных полей попало в озеро.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в Чувашии было возбуждено очередное уголовное дело по факту массовой гибели рыбы в реке Рыкша. Ранее, в сентябре 2013 года, после ливней на протяжении 30 км по течению реки Рыкша было обнаружено свыше 1,3 тыс. экземпляров погибшей рыбы.

Читайте также: Уголовное дело по факту массовой гибели рыбы возбуждено в Чувашии

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