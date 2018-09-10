Выяснилась причина мора рыбы в Новосибирской области

Новосибирск, , 12:14 — REGNUM В озере Каргат, находящемся в Каргатском районе Новосибирской области, зафиксирован массовый мор рыбы, причиной которого могла стать попавшая в водоем навозная жижа с полей. Об этом сообщили в районной администрации.

По сведениям портала vn.ru, внимание на проблему сначала обратили местные жители. По словам специалиста по природоохране районной администрации Игоря Кузьмина, отравление рыбы связано с тем, что в период интенсивных дождей часть навоза с местных полей попало в озеро.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 августа в Чувашии было возбуждено очередное уголовное дело по факту массовой гибели рыбы в реке Рыкша. Ранее, в сентябре 2013 года, после ливней на протяжении 30 км по течению реки Рыкша было обнаружено свыше 1,3 тыс. экземпляров погибшей рыбы.

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