ФСБ задержало завербованного спецслужбами Украины уроженца Дагестана

Смоленск, , 11:13 — REGNUM Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в подготовке к убийству уроженца Дагестана Меджида М. По данным ведомства, он был завербован Службой безопасности Украины и готовил покушение на одного из лидеров ДНР, передает ТВ Центр.

Задержание было произведено в Смоленской области. При себе боевик имел взрывное устройство мощностью 1,5 км в тротиловом эквиваленте. У него также изъяты пистолет с глушителем и боеприпасы.

По данным ФСБ, задержанный является членом террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По заданию Службы безопасности Украины и руководителей «Правого сектора"(организация, деятельность которой запрещена в РФ) он планировал совершение убийства одного из лидеров ополчения Донецкой Народной Республики.

На допросе 30-летний дагестанец показал, что украинские спецслужбы вербуют членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для совершения наемных убийств и терактов на территории России. Сотрудники СБУ финансируют наемников и предоставляют им оружие и взрывчатку.