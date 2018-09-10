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В Оренбуржье на мусорке обнаружено тело младенца

Происшествия

По предварительным данным, в Орске женщина родила ребенка в домашних условиях и лишила его жизни

В Оренбуржье на мусорке обнаружено тело младенца
christianabella
Новорожденный

Оренбург, 10 сентября 2018, 10:34 — REGNUM  В Орске Оренбургской области сегодня, 10 сентября, в мусорном баке возле жилых домов по улице Перегонной обнаружено тело младенца. Новорожденный был завернут в полиэтиленовый пакет, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник руководителя СУ СКР по региону Анжелика Линькова.

По версии следствия, женщина родила дома и убила своего ребенка. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребенка». Назначена экспертиза, которая поможет выяснить живым или мертвым родился мальчик.

В настоящее время личность матери установлена. Она находится в больнице, где получает медицинскую помощь после домашних родов.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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