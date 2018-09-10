Полиция Филиппин арестовала восемь подозреваемых в терриризме

Манила, , 10:19 — REGNUM На Филиппинах по делу о теракте 31 июля в провинции Басилан на юге страны арестованы восемь подозреваемых, передает 10 сентября телеканал ABS-CBN.

Отмечается, что полиция продолжает разыскивать еще десятерых подозреваемых по делу о подрыве автофургона, в результате которого погибли 11 человек.

По сведениям филипиннских правоохранителей, ответственность за теракт взяла на себя организация «Абу Сайяф» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая связана с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября в Исулане, на юге Филиппин, произошел взрыв в интернет-кафе. В результате теракта погиб один и было ранено 15 человек.

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