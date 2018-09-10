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Житель Британии организовал собственное похищение ради встречи с друзьями

Происшествия

Мужчину искали почти сутки, подключив к операции вертолет и потратив на поиски порядка 30 тыс. фунтов

Лондон, 10 сентября 2018, 10:00 — REGNUM  Суд в Великобритании приговорил жителя Блэкпула к 16 неделям тюрьмы за инсценировку собственного похищения ради встречи с друзьями, сообщает The Sun.

Так, 45-летний Ли Форд позвонил своей беременной жене и заявил, что его похитили, а на выкуп требуется порядка 80 фунтов. По словам женщины, голос мужа в телефоне казался испуганным, а мужские голоса на фоне кричали, что переломают ему руки и ноги.

В итоге жена перевела деньги на банковскую карту и вызвала полицейских. Мужчину искали почти сутки, подключив к операции вертолет и потратив на поиски порядка 30 тыс. фунтов.

В итоге «похищенного» мужчину нашли с помощью камер видеонаблюдения. На кадрах было видно, как Форд выходит из магазина в компании друзей с бутылками со спиртным. Задержали мужчину после его возвращения домой.

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