Обнародовано видео ДТП с кортежем президента Молдавии

Кишинёв, , 09:41 — REGNUM На портале YouTube появилось видео дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием кортежа президента Молдавии Игоря Додона.

На короткой записи видно, как в один из автомобилей кортежа врезается выехавший на встречную полосу грузовик.

Отметим, что аварию запечатлел видеорегистратор машины, которая ехала позади президентского автомобиля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Молдавии попали в ДТП два транспортных средства из кортежа президента страны Игоря Додона. Инцидент произошел в Страшенском районе.

Глава государства и его семья не получили серьезных травм.

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