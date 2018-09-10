Понедельник, 10 Сентября 2018 года
10:26:55 МСК

Осужденному по делу об убийстве Немцова ужесточили наказание

Происшествия

Дадаев нарушал режим содержания в колонии и не реагировал на какие-либо воспитательные меры

Иркутск, 10 сентября 2018, 09:41 — REGNUM  Осужденный по делу об убийстве политика Бориса Немцова Зауру Дадаеву ужесточили наказание и перевели из ИК-3 в Иркутске в помещение камерного типа в ИК-2 в Ангарске, сообщает 10 сентября IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главного управления ФСИН РФ.

Отмечается, что Дадаев нарушал режим содержания в колонии и не реагировал на какие-либо воспитательные меры, поэтому его признали злостным нарушителем порядка.

«В связи с этим он должен быть помещен в единое помещение камерного типа», — отметили в пресс-службе.

Напомним, Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в ночь на 27 февраля 2015 года. Фигуранты дела приговорены к срокам лишения свободы от 11 до 20 лет. Помимо Заура Дадаева сроки получили Анзор Губашев, Шадид Губашев, Хамзат Бахаев и Тамерлан Эскерханов.

Читайте также: Заур Дадаев в колонии объявил голодовку

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Убийство Бориса Немцова
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить