Осужденному по делу об убийстве Немцова ужесточили наказание

Иркутск, , 09:41 — REGNUM Осужденный по делу об убийстве политика Бориса Немцова Зауру Дадаеву ужесточили наказание и перевели из ИК-3 в Иркутске в помещение камерного типа в ИК-2 в Ангарске, сообщает 10 сентября IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу регионального главного управления ФСИН РФ.

Отмечается, что Дадаев нарушал режим содержания в колонии и не реагировал на какие-либо воспитательные меры, поэтому его признали злостным нарушителем порядка.

«В связи с этим он должен быть помещен в единое помещение камерного типа», — отметили в пресс-службе.

Напомним, Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту в ночь на 27 февраля 2015 года. Фигуранты дела приговорены к срокам лишения свободы от 11 до 20 лет. Помимо Заура Дадаева сроки получили Анзор Губашев, Шадид Губашев, Хамзат Бахаев и Тамерлан Эскерханов.

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