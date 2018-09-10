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Украинские военные торговали амфетамином в учебном центре ВСУ

Происшествия

Наркодилеры были задержаны

Украинские военные торговали амфетамином в учебном центре ВСУ
Цитата из тс «Во все тяжкие» реж Винс Гиллиган. 2008. США
Нарколаборатория

Киев, 10 сентября 2018, 09:30 — REGNUM  Амфетамин продавали военнослужащие ВСУ в Черниговской области, сообщают 10 сентября «Украинские новости».

Согласно сообщению, двое солдат ВСУ и один гражданин, отношения к армии не имеющий, были задержаны в Киеве. Наркодилеры покупали тяжелый наркотик в украинской столице и сбывали его в Черниговской области в учебном центре ВСУ среди других военнослужащих.

При обыске у наркоторговцев обнаружили целый арсенал: почти 100 патронов, 15 взрывных пакетов, 11 дымовых шашек, а также 200 г амфетамина и три пакета с неизвестным содержимым, вероятно, коноплей.

Напомним, ранее у двух жителей Харькова полиция обнаружила более 400 свертков с метадоном общей стоимостью почти $10 тыс.

Читайте ранее в этом сюжете: В Харькове задержали двух метадоновых наркодилеров

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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