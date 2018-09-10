Ликвидация пустот на космодроме «Восточный» оценена в 4,6 млн рублей

Циолковский, Амурская область, , 09:18 — REGNUM Между Роскосмосом и компанией «Адонис» заключен контракт на ликвидацию пустот, образовавшихся под башней обслуживания стартового комплекса для ракет-носителей «Союз-2» на космодроме «Восточный». Об этом свидетельствуют материалы сайта госзакупок.

В документации указано, что на соответствующий тип и объем работ госкорпорация выделяет 4,57 млн рублей. Согласно опубликованным материалам, пустоты образовались под железобетонным основанием мобильной башни обслуживания первого стартового комплекса.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 августа глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин на форуме «Армия-2018» заявил, что строительство инфраструктуры для запусков ракеты-носителя «Ангара» на космодроме «Восточный» должно начаться как можно скорее.

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