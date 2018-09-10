У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 6,9

Вашингтон, , 08:51 — REGNUM Невдалеке от островов Новой Зеландии в Тихом океане произошло сильное землетрясение. Об этом сообщает 10 сентября геологическая служба США (USGS).

Отмечается, что магнитуда подземных толчков составляла 6,9. Эпицентр землетрясения находился на расстоянии 61 км от острова Л'Эсперанс. Глубина залегания очага — 111 км, отметили в службе. В настоящее время данных о жертвах или разрушениях не приводится.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в провинции Юньнань на юго-западе Китая в результате землетрясения магнитудой 5,9 в общей сложности 28 человек получили ранения.

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