Теракт? В Париже вооруженный мужчина атаковал прохожих

Париж, , 08:52 — REGNUM Семь человек ранены в результате нападения на прохожих в Париже, передает радио RMC.

Вечером 9 сентября вооруженный холодным оружием злоумышленник напал на прохожих возле кинотеатра на северо-востоке французской столицы. Четверо из семи пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Полиция еще не подтвердила террористический характер нападения.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа в коммуне Трапп под Парижем исламист убил сестру и мать, а также ранил еще одного человека. «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяло на себя ответственность за эти убийства.

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