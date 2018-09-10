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Мужчина напал на людей в зале ожидания Курского вокзала в Москве

Происшествия

Сотрудники транспортной полиции по горячим следам задержали подозреваемого

Мужчина напал на людей в зале ожидания Курского вокзала в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Курский вокзал

Москва, 10 сентября 2018, 07:55 — REGNUM  Неизвестный совершил нападение на двух человек на Курском вокзале в Москве. Об этом «Агентству Москва» сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.

Инцидент произошел в понедельник, 10 сентября, в зале ожидания железнодорожного вокзала.

«Неизвестный нанес телесные повреждения двум гражданам, — говорится в сообщении. — Они госпитализированы».

Отмечается, что сотрудники транспортной полиции по горячим следам задержали подозреваемого и доставили его в линейное управление МВД. Причины произошедшего пока неизвестны.

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