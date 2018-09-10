Понедельник, 10 Сентября 2018 года
08:46:25 МСК

На ликвидацию пустот на космодроме «Восточный» потратят 4,6 млн рублей

Происшествия

Пустоты образовались под железобетонным основанием мобильной башни обслуживания первого стартового комплекса

Циолковский, Амурская область, 10 сентября 2018, 07:13 — REGNUM  На космодроме «Восточный» под стартовым комплексом ракеты-носителя «Союз-2» были обнаружены пустоты, требующие проведения работ по их ликвидации. Документация на соответствующий тип работ была опубликована госкорпорацией Роскосмос на портале госзакупок.

Судя по тексту размещенной заявки, на устранение пустот планируется выделить порядка 4,57 млн рублей. Пустоты образовались под железобетонным основанием мобильной башни обслуживания первого стартового комплекса, говорится в документах.

Как сообщало ИА REGNUM, первый стартовый комплекс для ракет-носителей серии «Союз-2» был построен в 2016 году, а уже 28 апреля 2018 года был осуществлен первый запуск.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Строительство космодрома «Восточный» в Приамурье
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить