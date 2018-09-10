На ликвидацию пустот на космодроме «Восточный» потратят 4,6 млн рублей

Циолковский, Амурская область, , 07:13 — REGNUM На космодроме «Восточный» под стартовым комплексом ракеты-носителя «Союз-2» были обнаружены пустоты, требующие проведения работ по их ликвидации. Документация на соответствующий тип работ была опубликована госкорпорацией Роскосмос на портале госзакупок.

Судя по тексту размещенной заявки, на устранение пустот планируется выделить порядка 4,57 млн рублей. Пустоты образовались под железобетонным основанием мобильной башни обслуживания первого стартового комплекса, говорится в документах.

Как сообщало ИА REGNUM, первый стартовый комплекс для ракет-носителей серии «Союз-2» был построен в 2016 году, а уже 28 апреля 2018 года был осуществлен первый запуск.