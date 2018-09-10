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Количество пострадавших от землетрясения на юго-западе Китая выросло до 28

Происшествия

Землетрясение произошло в Моцзян-Ханиском автономном уезде в 10:31 по местному времени 8 сентября

Куньмин, Китай, 10 сентября 2018, 05:09 — REGNUM  В общей сложности 28 человек получили ранения в результате землетрясения магнитудой 5,9 в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщает 9 сентября агентство Синьхуа.

Землетрясение произошло в Моцзян-Ханиском автономном уезде в 10:31 по местному времени 8 сентября. Около 25 тыс. жителей, 29 тыс. домов и 34 школы были затронуты землетрясением. В восстановительных работах принимают участие 1,5 тыс. человек. На место были доставлены 2 тыс. палаток и 8 тыс. раскладушек, а также одежда.

Напомним, что властями провинции Юньнань было организовано 63 пункта временного размещения для эвакуированных жителей, пострадавших от землетрясения.

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Землетрясения
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