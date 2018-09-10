Под стартовым комплексом космодрома «Восточный» обнаружились пустоты

Циолковский, Амурская область, , 04:59 — REGNUM Стартовый комплекс для ракет-носителей «Союз-2» на космодроме «Восточный» нуждается в ремонте из-за образовавшихся пустот в грунте. Как сообщил ТАСС источник на космодроме, оценка состояния старта проводилась в июле, после чего был заключён контракт на проведение ремонтных работ.

Соответствующие документы действительно размещены на сайте государственных закупок. Из конкурсной документации следует, что пустоты образовались под железобетонным основанием мобильной башни обслуживания первого стартового комплекса.

Контракт на проведение работ по ликвидации пустот на сумму 4,57 млн рублей заключён между ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» (подразделение «Роскосмоса») и компанией «Адонис» из Благовещенска.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство первого стартового комплекса для ракет-носителей серии «Союз-2» на космодроме «Восточный» было завершено в 2016 году. Первый запуск с него был осуществлён 28 апреля 2016 года.