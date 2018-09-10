Мужчина напал на полицейского на станции метро «Медведково» в Москве

Москва, , 03:41 — REGNUM Мужчина ударил сотрудника полиции в вестибюле станции «Медведково» Московского метрополитена в ночь на 10 августа, сообщили в пресс-службе столичного управления МВД России.

По информации ведомства, инцидент произошёл около 00:40 мск. Отмечается, что мужчина вёл себя неадекватно и нанёс полицейскому удар рукой.

В настоящее время злоумышленник задержан. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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