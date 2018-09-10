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Выходец из Афганистана напал с ножом на прохожих в Париже

Происшествия

В результате инцидента пострадали семь человек

Париж, 10 сентября 2018, 02:24 — REGNUM  Семь человек получили ранения в результате нападения мужчины с ножом вечером 9 сентября в Париже, передаёт La Parisien.

Как сообщается, инцидент произошёл в 19-м округе Парижа. Злоумышленник ранил нескольких прохожих возле здания кинотеатра, после чего скрылся. Позднее в другом месте мужчина нанёс ранения двум туристам из Великобритании.

По информации издания, в настоящее время нападаший задержан, им оказался совершеннолетний выходец из Афганистана.

Мотивы действий мужчины на данный момент выясняются, между в правоохранительных органах заявили, что пока не видят в произошедшем признаков терристического акта.

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