В центре Москвы в квартире многоэтажного дома произошел пожар

Москва, , 23:29 — REGNUM Пожар, площадь которого составила 9 квадратных метров, произошел в квартире многоэтажного дома в центре Москвы. Об этом сообщили «Агентству Москва» в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

ЧП произошло в воскресенье, 9 сентября, в Староконюшенном пер. в районе Арбат. По последним данным, в результате инцидента пострадал один человек.

«В одной из комнат квартиры на седьмом этаже жилого д. 32 … произошло возгорание», — говорится в сообщении.

Пожарные, прибывшие на место ЧП, ликвидировали пожар. В настоящее время выясняются причины возгорания.

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