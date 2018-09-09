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В Турции ликвидировали пять членов РПК

Происшествия

РПК считается в Турции террористической организацией

В Турции ликвидировали пять членов РПК
Иван Шилов © ИА REGNUM
Курдистан

Анкара, 9 сентября 2018, 21:19 — REGNUM  В Турции сотрудники специальных служб ликвидировали пять членов Рабочей партии Курдистана (РПК). Об этом, как передает «Агентство Анадолу», говорится в сообщении МВД страны.

Спецоперация силовиков была проведена в районе Кюпели Даг (провинция Шырнак).

«В результате спецоперации сил безопасности Турции в районе Кюпели Даг ликвидированы пять боевиков», — передает вещатель.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, РПК считается в Турции террористической организацией. Курды сражаются за создание собственной автономии, при этом не помышляя о сепаратизме.

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Курдистан
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