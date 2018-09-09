Самолеты ВВС США нанесли удары фосфорными боеприпасами в Сирии

Дамаск, , 20:42 — REGNUM Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) США нанесли удары с применением фосфорных зажигательных боеприпасов по населенному пункту Хаджин сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.

«8 сентября двумя самолетами F-15 американской авиации нанесены удары по населенному пункту Хаджин», — говорится в сообщении.

В настоящее время устанавливается число жертв и пострадавших в результате воздушной атаки.

9 сентября телеканал Fox News со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что командование вооруженных сил США направило дополнительный воинский контингент в район сирийского населенного пункта Эт-Танф, который удерживают силы американской коалиции.

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