В Дагестане найдено в реке тело пропавшей шестилетней девочки

Махачкала, , 19:56 — REGNUM Девочка, которая пропала 6 сентября в Дагестане, утонула. Ее тело нашли в реке на территории Хасавюртовского района, пишет «Молодежь Дагестана». По данным издания, тело шестилетней девочки обнаружили сотрудники регионального управления МЧС в реке Малый Сулак около Костекского моста.

Стоит отметить, что этот факт в правоохранительных органах пока не комментируется. Напомним, маленькая жительница села Чонтаул Кизилюртовского района Айзанат А. пропала 6 сентября. Около 13:00 она вышла из дома и больше не вернулась. Ее поиски вели сотрудники полиции, добровольцы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего».

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Сегодня же, 9 сентября, в ряде местных СМИ появилось сообщение о якобы найденном в городе Каспийске теле еще одного ребенка. Как пишет «Черновик», об этом сообщили следственные органы. Издание предположило, что это может быть, пропавшая 29 июля Калимат О. Однако, установить точно личность ребенка можно будет только после экспертизы.

Как сообщало ИА REGNUM, восьмилетняя девочка вышла из дома за хлебом 29 июня и больше не вернулась. Ее поиски вели в течение нескольких недель несколько тысяч правоохранителей, местных жителей и представителей поисковой организации «Лиза Алерт». Однако они не увенчались успехом.

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