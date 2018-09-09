Воскресенье, 9 Сентября 2018 года
20:45:22 МСК

На юго-востоке Ирана полиция изъяла у контрабандистов тонну наркотиков

Происшествия

В граничащей с Афганистаном и Пакистаном провинции Систан и Белуджистан изъято 1008 кг наркотиков, контрабандно ввезённых в Исламскую Республику

Тегеран, 9 сентября 2018, 20:20 — REGNUM  Начальник полиции иранской провинции Систан и Белуджистан заявил, что силы полиции и спецслужб Ирана по провинции Систан и Белуджистан ликвидировали группу контрабандистов и изъяли чуть более одной тонны наркотических веществ — 957 кг было обнаружено в одном из фургонов наркоторговцев и ещё 51 килограмм в личном транспорте.

Иранское новостное агентство «Мехр» сообщает, что это уже четвёртый случай за месяц в данной провинции. Оно делает предположение об активизации производства наркотиков в соседнем Афганистане и возможной халатности пограничных служб, недоглядевших факт провоза через границу тонны наркотиков.

Данная провинция является неспокойным районом Ирана, что объясняется не только общей границей с Пакистаном и Афганистаном, но и наличием сравнительно высоко процента кочевого населения, свободно переходящего через государственные границы и плохо управляемого центром.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника. Главное об Иране
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить