На юго-востоке Ирана полиция изъяла у контрабандистов тонну наркотиков

Тегеран, , 20:20 — REGNUM Начальник полиции иранской провинции Систан и Белуджистан заявил, что силы полиции и спецслужб Ирана по провинции Систан и Белуджистан ликвидировали группу контрабандистов и изъяли чуть более одной тонны наркотических веществ — 957 кг было обнаружено в одном из фургонов наркоторговцев и ещё 51 килограмм в личном транспорте.

Иранское новостное агентство «Мехр» сообщает, что это уже четвёртый случай за месяц в данной провинции. Оно делает предположение об активизации производства наркотиков в соседнем Афганистане и возможной халатности пограничных служб, недоглядевших факт провоза через границу тонны наркотиков.

Данная провинция является неспокойным районом Ирана, что объясняется не только общей границей с Пакистаном и Афганистаном, но и наличием сравнительно высоко процента кочевого населения, свободно переходящего через государственные границы и плохо управляемого центром.