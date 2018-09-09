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В Абхазии назначен врио премьер-министра

Происшествия

Власти Абхазии объявили траур в связи с гибелью премьер-министра

Сухум, 9 сентября 2018, 18:31 — REGNUM  Временно исполняющим обязанности премьер-министра Абхазии стал первый вице-премьер Даур Аршба, сообщили 9 сентября в пресс-службе президента республики.

Сообщается, что первый вице-премьер становится врио премьер-министра автоматически.

Также сообщается, что похороны семидесятилетнего премьер-министра Абхазии Геннадия Гогулии назначены на 12 сентября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Абхазии Геннадий Гогулия погиб в результате ДТП поздно вечером 8 сентября в результате лобового столкновения правительственного кортежа с вылетевшим на встречную полосу автомобилем ВАЗ-21 099. Водитель автомобиля находился в состоянии наркотического опьянения.

На данный момент виновник ДТП находится под административным арестом.

Читайте ранее в этом сюжете: Арестован виновник ДТП, в котором погиб премьер-министр Абхазии

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