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В Кабуле прогремел взрыв, есть жертвы

Происшествия

Взрыв осуществил террорист-смертник, передвигавшийся на мотоцикле

Кабул, 9 сентября 2018, 18:12 — REGNUM  В столице Афганистана в результате теракта погибли семь человек, еще более 20 получили ранения. Об этом сообщает 1TV со ссылкой на источник в полиции.

По словам источника, взрыв осуществил террорист-смертник, передвигавшийся на мотоцикле.

Отмечается, что жертвами взрыва стали участвовавшие в демонстрации люди.

Ответственность за кровавую акцию пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

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Взрывы в Афганистане
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