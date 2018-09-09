Арестован виновник ДТП, в котором погиб премьер-министр Абхазии

Сухум, , 18:16 — REGNUM Водитель автомобиля, врезавшегося в правительственный кортеж, арестован на пятнадцать суток Гудаутским районным судом, сообщает 9 сентября пресс-служба МВД Абхазии.

«Пока по делу собираются материалы, вышли с ходатайством административного производства в связи с тем, что водитель ВАЗ-21 099 Хаджарат Т. находился под наркотическим веществом — марихуаной. Гудаутский районный суд рассмотрел материал и административно арестовал его на 15 суток», — сообщил помощник генерального прокурора Абхазии по связям с общественностью Даур Амичба.

Напомним, что, как ранее сообщало ИА REGNUM, ДТП, в котором погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гогулия, произошло поздно вечером 8 сентября. В машину Гогулии врезался автомобиль ВАЗ 21 099, следовавший по полосе встречного движения. Хаджарат Т., находившийся за рулём автомобиля-виновника ДТП, был под воздействием наркотических веществ.

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