Сообщения о взрывах в Донецке опровергло МВД ДНР

Донецк, , 17:48 — REGNUM Информацию о взрывах в Донецке сегодня, 9 сентября, официально опровергли в МВД Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Вниманию граждан и представителей СМИ! Министерство внутренних дел ДНР сообщает, что 9 сентября на территории Донецка не было зафиксировано никаких взрывов и ЧП техногенного характера», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в соцсетях и мессенджерах появились сообщения о нескольких взрывах на территории города Донецка.

Сообщалось также, что взрыв, якобы, прогремел около здания МВД ДНР. При этом неназваный источник из МВД республики, якобы говорил об ударе молнии в районе здания министерства.