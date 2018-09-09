В калужском Козельске с базы отдыха украли радиаторы

Козельск, Калужская область, , 17:05 — REGNUM В Козельском районе Калужской области из база отдыха воры вынесли 35 чугунных радиаторов отопления общим весом почти две тонны. Об этом 9 сентября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России.

По данным полицейского ведомства, подозреваемые в похищении радиаторов — задержаны. Одному 24 года, второму 18 лет. Подозреваемые сообщили полицейским, что проникли в корпус базы отдыха через незапертое окно. Злоумышленники демонтировали и вынесли 17 радиаторов, а на следующий день — еще 18. Чугунные радиаторы вывезли на двух автомобилях.

На сегодняшний день, следствие по данному делу завершено и материалы уголовного дела переданы в суд. Похитителям радиаторов грозит наказание до пяти лет лишения свободы.

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