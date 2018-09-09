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Информация о госпитализации президента Молдавии не подтвердилась

Происшествия

9 сентября в Страшенском районе Молдавии попал в ДТП кортеж президента страны Игоря Додона

Кишинёв, 9 сентября 2018, 16:46 — REGNUM  Информация СМИ о том, что президент Молдавии Игорь Додон был госпитализирован после ДТП в Страшенском районе, не соответствует действительности. Об этом сообщила башкан (глава) Гагаузии в Молдавии Ирина Влах в беседе с RT.

«Говорила с ним (президентом Молдавии) по телефону, — сказала Влах. — С ним все в порядке, он не госпитализирован, не пострадал».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Страшенском районе Молдавии попал в ДТП кортеж президента страны Игоря Додона. Известно, что два транспортных средства из кортежа столкнулись с грузовым автомобилем.

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