Информация о госпитализации президента Молдавии не подтвердилась

Кишинёв, , 16:46 — REGNUM Информация СМИ о том, что президент Молдавии Игорь Додон был госпитализирован после ДТП в Страшенском районе, не соответствует действительности. Об этом сообщила башкан (глава) Гагаузии в Молдавии Ирина Влах в беседе с RT.

«Говорила с ним (президентом Молдавии) по телефону, — сказала Влах. — С ним все в порядке, он не госпитализирован, не пострадал».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября в Страшенском районе Молдавии попал в ДТП кортеж президента страны Игоря Додона. Известно, что два транспортных средства из кортежа столкнулись с грузовым автомобилем.

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