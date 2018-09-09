Кладбищенский вор разобрал 50 могильных оград в Калужской области

Калуга, , 16:25 — REGNUM Кладбищенский вор полтора года уродовал могилы на кладбище в Ферзиковском районе Калужской области.

Как сообщили 9 сентября корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД РФ, за полтора года 21-летний кладбищенский вор оставил без металлических оград 50 могил.

Злоумышленник брал только те фрагменты оград, которые можно было демонтировать и унести без лишних усилий. Ущерб составил около 100 тысяч рублей. Ворованные могильные ограды грабитель прятал в близлежащих кустах. Когда металла накопилось много, вор отвез добычу в скупку черного металла.

Разбогатев таким образом молодой человек решил отметить сделку. В результате его пьяных выходок пострадал автомобиль, припаркованный у магазина, где кладбищенский вор покупал спиртное. У машины были разбиты и вырваны оба зеркала заднего вида и задний фонарь, вырван уплотнитель задней двери.

Затем, молодой человек вместе с товарищами взломал дверь подвала жилого дома, откуда украл 130 килограммов картошки и банки с домашними заготовками. Как было установлено, в этот подвал грабители проникали неоднократно и каждый раз забирали продукты частных лиц.

Полиция возбудила уголовное дело по двум статьям УК РФ: 158 («Кража») и 167 («Умышленные уничтожение или повреждение имущества»).

Следствие по данному уголовному делу завершено и материалы переданы в суд.

Читайте также: Предполагаемого кладбищенского вора будут судить в Калужской области