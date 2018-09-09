ВВС Турции нанесли новые удары по территории Ирака

Анкара, , 16:17 — REGNUM Самолеты Военно-воздушных сил (ВВС) Турции нанесли удары по объектам Рабочей партии Курдистана в районах Авашин-Басьян и Зап на севере Ирака и в турецкой провинции Сиирт. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на Генштаб вооруженных сил Турции.

По данным военного ведомства, в результате авиаударов были нейтрализованы девять членов Рабочей партии Курдистана.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Турции запретили на территории страны деятельность Рабочей партии Курдистана, которую считают террористической организацией.

Курдские отряды на протяжении многих лет сражаются за право создания собственной автономии в рамках государства.

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