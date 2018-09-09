На Кубани из-за непогоды подтоплено около 150 подворий

Краснодар, , 16:00 — REGNUM Несколько населённых пунктов в Краснодарском крае пострадали от наводнения, вызванного сильным ливнем, сообщает 9 сентября пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В результате сильных дождей, прошедших 8 сентября, в Краснодарском крае оказались подтоплены около 150 подворий. Ливень и сильный ветер привели к разливам рек в сёлах Шабановское Северского района, Тхамаха, Архипо-Осиповке.

На месте затоплений работают пожарно-спастельные подразделения, с территорий эвакуированы пять человек. В настоящее время уровень воды пошёл на спад.

Ситуация находится под контролем ГУ МЧС по Краснодарскому краю. Приведена в готовность аэромобильная группировка управления в составе 100 человек и 20 единиц техники. Организован оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что ГУ МЧС по региону объявляло штормовое предупреждение и сообщало о сильных ливнях, ветре и возможности образования смерчей над морем. 7 и 8 сентября, во время шторма, сообщалось о подтоплении улиц и перебоях в электроэнергии в нескольких муниципалитетах Краснодарского края. В результате разгула стихии в городе Сочи был разрушен пляж, а в Новороссийске сошёл селевой поток, который смыл в море пассажирский автобус.

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