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Грузовик протаранил кортеж президента Молдавии Игоря Додона

Происшествия

По сообщениям СМИ президент Додон госпитализирован

Кишинёв, 9 сентября 2018, 15:20 — REGNUM  В Молдавии автомобильный кортеж президента республики Игоря Додона попал в аварию. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает телеканал Publika.

По предварительным данным, автомобили кортежа президента Молдавии столкнулись с грузовым автомобилем, после чего одна из машин кортежа перевернулась.

Находился ли в этой машине президент Додон не уточняется.

Однако телеканал утверждает, что после аварии глава государства был госпитализирован. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Информация уточняется.

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Дорожно-транспортные происшествия
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