Грузовик протаранил кортеж президента Молдавии Игоря Додона

Кишинёв, , 15:20 — REGNUM В Молдавии автомобильный кортеж президента республики Игоря Додона попал в аварию. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает телеканал Publika.

По предварительным данным, автомобили кортежа президента Молдавии столкнулись с грузовым автомобилем, после чего одна из машин кортежа перевернулась.

Находился ли в этой машине президент Додон не уточняется.

Однако телеканал утверждает, что после аварии глава государства был госпитализирован. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Информация уточняется.