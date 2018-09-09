На севере Ирака боевики ИГ* взорвали нефтепровод

Багдад, , 14:51 — REGNUM На севере Ирака в провинции Киркук боевики террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили подрыв нефтепровода. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает телеканал Rudaw со ссылкой на главу курдских сил безопасности «Асаиш» Идриса Рафаата.

По его словам, сегодня утром боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взорвали нефтепровод между Киркуком и Дубизом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, летом 2017 года иракские войска совместно с курдскими ополченцами, а также войсками США и их сателлитов смогли захватить город Мосул — главный оплот ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Ираке.

Однако недобитые боевики в большом количестве ещё остаются на территории Ирака.