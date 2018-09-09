Митинг в греческих Салониках перерос в столкновения с полицией

Салоники, Греция, , 14:24 — REGNUM Организаторы масштабного митинга в Салониках обвинили полицию Греции в провокации. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя координационного комитета митинга Михалиса Пацикаса.

В Салониках сегодня проходил митинг под лозунгом «Македония — это Греция». Митингующие выступили против соглашения о новом наименовании бывшей югославской республики Македония. Также митинг был приурочен к открытию в Салониках Международной выставки, на котором должен был выступать премьер-министр Греции Алексис Ципрас с программной речью.

Митинг проходил на набережной возле памятника Александру Македонскому, а выставочный центр, в котором выступал Ципрас, расположен всего в нескольких сотнях метров от этого места.

Всего на митинг пришли более 100 тыс. человек.

По разным данным, в какой-то момент около сотни человек начали забрасывать полицию камнями, а та в ответ применил огромное количество слезоточивого газа против всех митингующих.

Полиция утверждает, что в столкновениях пострадали 15 стражей порядка. Арестованы восемь зачинщиков беспорядков.

Пацикас утверждает, что столкновения были спровоцированы властями, которые хотели дискредитировать мирный протест.

«Был приказ и желание правительства, которое было моральным подстрекателем и распорядителем беспорядков», — сказал представитель координационного комитета митинга.

В действиях полиции явно видны наступательные намерения. Стражи порядка определённым образом установили периметр митинга, так, чтобы заблокировать людей, рассказывает Пацикас.

«Это было убийственное распоряжение, они хотели гибели людей, хотели сбросить людей в море», — сказал он.

Также, по его словам, есть свидетельства того, что провокаторы, затеявшие столкновения, на самом деле действовали заодно с полицией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, греческая общественность крайне недовольна тем, что в новом названии бывшей югославской республики Македония всё равно останется слово «Македония» (Страна будет называться Республика Северная Македония). Греки считают, что в нзвании вообще не должно фигурировать слово «Македония», так как это название одной из областей Греции