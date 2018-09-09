В Южном Судане разбилсся пассажирский самолет

Джуба, , 13:56 — REGNUM В результате падения самолета в озеро в Южном Судане погибли по меньшей мере 29 человек. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает Associated Press.

Самолет, рассчитанный на 19 мест летел из столицы Южного Судана города Джубы. По всей видимости самолет был перегружен.

На месте крушения были обнаружены тела 21 человека. Выжить удалось трем пассажирам — шестилетнему мальчику и двум мужчинам.

Агентство Reuters сообщает, что среди выживших — врач из Италии, который работал на одну из некоммерческих организаций, действующих в регионе.

Пострадавшие были госпитализированы в больницу города Йироль.