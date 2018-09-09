Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве

Москва, , 12:47 — REGNUM Гидрометцентр России продлил действие «желтого» уровня погодной опасности в Москве на понедельник, 10 сентября. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Напомним, что в Московском регионе сохраняется очень теплая для сентября погода — днем воздух прогревается до +24 градусов.

В связи с этим высока вероятность пожаров в Москве и области.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — сказано в сообщении Гидрометцентра.