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Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности в Москве

Происшествия

До 10 сентября

Москва, 9 сентября 2018, 12:47 — REGNUM  Гидрометцентр России продлил действие «желтого» уровня погодной опасности в Москве на понедельник, 10 сентября. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Напомним, что в Московском регионе сохраняется очень теплая для сентября погода — днем воздух прогревается до +24 градусов.

В связи с этим высока вероятность пожаров в Москве и области.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — сказано в сообщении Гидрометцентра.

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