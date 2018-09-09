В Москве заявили о намеренной фальсификации «вброса» на выборах мэра

Москва, , 12:42 — REGNUM Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами Мэра Москвы Алексей Венедиктов прокомментировал распространяемое в Telegram сообщение с роликом о якобы имеющемся вбросе бюллетеней на участке №2342 столицы. По его словам, при сравнении реального видео с участка и видео, гуляющее по интернету, обнаружились пририсованные авторами ролика урны для голосования, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«На видео из Telegram видно, как председатель комиссии достает из тумбочки бюллетени, подходит к урне и опускает их. Группа разбора Общественного штаба отсмотрела запись с этого участка в 9.15 — время, указанное в видео из Telegram. Сравнив этот ролик с реальным видео, выведенным на мониторе в Общественном штабе, мы увидели явные различия: расстановка мебели и урн, на ролике с «вбросом» обычные урны, а на реальном участке КОИБы. Мы впервые столкнулись с намеренной фальсификацией», — заявил он.

Венедиктов также отметил, что Общественный штаб продолжает разбираться в данной ситуации.

Отметим, как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 сентября 2018 года в России проходит Единый день голосования. В 80 регионах страны проходит более 4,7 тыс. выборов разного уровня, в списки избирателей включены около 65 млн человек.

В столице выбирают мэра Москвы. В списке претендентов на кресло пять кандидатов: Михаил Балакин (от партии «Союз Горожан»), Михаил Дегтярев (от ЛДПР), Вадим Кумин (от КПРФ), Илья Свиридов (от партии «Справедливая Россия»), и Сергей Собянин (действующий мэр Москвы, самовыдвижение).