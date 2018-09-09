В результатет нападения «Талибана"* в провинции Баглан погибли 20 человек

Кабул, , 12:38 — REGNUM В Афганистане в результатет нападения боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Баглан погибли по меньшей мере 20 сотрудников афганских сил безопасности. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает TOLO news.

По данным телеканала талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали несколько контрольно-пропускных пунктов в районе Баглан-э-Маркази в ночь на 9 сентября.

В результате нападения были убиты по меньшей мере 20 сотрудников афганских сил безопасности. О потерях среди боевиков не сообщается.

После нападения под контроль боевиков перешли пять армейских и восемь полицейских КПП, а также несколько селений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на военную базу афганских правительственных сил в провинции Баглан. Тогда погибли по меньшей мере 45 сотрудников афганских сил безопасности.

Тогда же в провинции Фарьяб «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также атаковал военную базу. там погибли по меньшей мере 17 афганских солдат.