Воскресенье, 9 Сентября 2018 года
13:39:10 МСК

В результатет нападения «Талибана"* в провинции Баглан погибли 20 человек

Происшествия

*"Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, 9 сентября 2018, 12:38 — REGNUM  В Афганистане в результатет нападения боевиков «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в провинции Баглан погибли по меньшей мере 20 сотрудников афганских сил безопасности. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает TOLO news.

По данным телеканала талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали несколько контрольно-пропускных пунктов в районе Баглан-э-Маркази в ночь на 9 сентября.

В результате нападения были убиты по меньшей мере 20 сотрудников афганских сил безопасности. О потерях среди боевиков не сообщается.

После нападения под контроль боевиков перешли пять армейских и восемь полицейских КПП, а также несколько селений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) напали на военную базу афганских правительственных сил в провинции Баглан. Тогда погибли по меньшей мере 45 сотрудников афганских сил безопасности.

Тогда же в провинции Фарьяб «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также атаковал военную базу. там погибли по меньшей мере 17 афганских солдат.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
«Талибан» (запрещенная в РФ организация) и борьба с ним
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить