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В Подмосковье автобус столкнулся с грузовиком, есть жертвы

Происшествия

Столкновение произошло на трассе М-6 «Каспий»

Красногорск, 9 сентября 2018, 10:15 — REGNUM  В Московской области, в Каширском районе произошло столкновение пассажирского автобуса с грузовым автомобилем. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщают местные СМИ со ссылкой на представителя экстренных служб Подмосковья.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 137-м километре автодороги М-6 «Каспий». Столкнулись грузовик и пассажирский автобус.

По предварительным данным в результатет ДТП погибли два человека. Ещё 13 человек получили ранения и были госпитализированы.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Аварии пассажирского автотранспорта
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