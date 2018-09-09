В Подмосковье автобус столкнулся с грузовиком, есть жертвы

Красногорск, , 10:15 — REGNUM В Московской области, в Каширском районе произошло столкновение пассажирского автобуса с грузовым автомобилем. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщают местные СМИ со ссылкой на представителя экстренных служб Подмосковья.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на 137-м километре автодороги М-6 «Каспий». Столкнулись грузовик и пассажирский автобус.

По предварительным данным в результатет ДТП погибли два человека. Ещё 13 человек получили ранения и были госпитализированы.

Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.