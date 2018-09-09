Машина скорой помощи врезалась в стену в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 10:12 — REGNUM ДТП с участием машины скорой помощи произошло в Санкт-Петербурге, сообщает 9 сентября портал 78.ru.

Автомобиль скорой помощи, перевозивший пожилую пациентку, потерял управление и въехал в стену одного из домов в Адмиралтейском районе Петербурга.

Инцидент произошёл поздно вечером, в 23.30 по Москве, в субботу, 8 сентября. В результате происшествия водитель автомобиля скончался на месте. Медики и пациентка, находившиеся в машине, получили лёгкие травмы.

Сообщается, что возможной причиной ДТП стал сердечный приступ у водителя, в результате которого он потерял управление автомобилем. По данному факту проводится проверка.

Напомним, что накануне, утром 7 сентября, в Санкт-Петербурге произошло массовое ДТП с участием трёх легковых автомобилей. Причиной ДТП стала плохая видимость на дороге из-за плотного тумана, окутавшего город.