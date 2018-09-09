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От землетрясения в Китае пострадали 27 человек

Происшествия

5 человек было госпитализировано, еще 22 получили медицинскую помощь на месте

Куньмин, Китай, 9 сентября 2018, 10:01 — REGNUM  Число пострадавших от землетрясения в китайской провинции Юньнань достигло 27 человек, сообщили власти городского округа Пуэр 9 сентября.

Местные власти сообщили, что после землетрясения в провинции Юньнань 5 человек было госпитализировано, еще 22 получили медицинскую помощь на месте.

Спасательные службы организовали 63 пункта временного размещения, в которые были эвакуированы около 5 тысяч человек. Сообщается о многочисленных повреждениях жилых домов, дорог и мостов. Городские власти отметили, что всего материальный ущерб понесли около 30 тысяч жителей провинции.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в китайской провинции Юньнань было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,9 баллов, сопровождаемое несколькими афтершоками.

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Землетрясения
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