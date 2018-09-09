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К Южной Каролине приближается тропический шторм «Флоренс»

Происшествия

Власти штата объявили режим ЧС

Колумбия, США, 9 сентября 2018, 09:56 — REGNUM  Режим ЧС введён в американском штате Южная Каролина в связи с приближением тропического шторма «Флоренс», сообщает 9 сентября Associated Press.

Национальный центр слежения за ураганами сообщает, что шторм уже усилился до 4 уровня из 5 возможных. Шторм движется к Северной Америке со скоростью 11 км/час и, по расчётам специалистов, достигнет её берегов к середине будущей недели. При этом ожидается, что скорость ветра в его эпицентре достигнет 200 км/час.

Сообщается, что в течение выходных шторм будет оказывать существенное влияние на погоду в ряде прибрежных штатов, особенно в Северной и Южной Каролине.

Напомним, что в пятницу, 7 сентября, режим ЧС, в связи с приближением штрома «Флоренс» был введён в штате Северная Каролина. Режим ЧС позволяет властям штата получить доступ к некоторым федеральным фондам в случае наступления ЧС. Кроме того, власти штата смогут в случае ЧС привлечь к ликвидации последствий стихии Национальную гвардию США.

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Ураганы, шторма, бури
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