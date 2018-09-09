Два человека погибли в результате нападения на центр образования в Таиланде

Бангкок, , 09:37 — REGNUM В Таиланде вооруженные боевики атаковали районный центр образования в провинции Наратхиват на юге страны. Об этом сегодня, 9 сентября, пишет Bangkok Post со ссылкой на полицию.

Боевики обстреляли пост охраны районного центра образования, а также расположенный рядом дом. Хозяин дома погиб на месте. Позднее в больнице скончался доброволец сил местной самообороны. Ещё два человека получили ранения и были госпитализированы.

Перед тем как покинуть место происшествия боевики подожгли припаркованный рядом автомобиль.

Как ранее сообщало ИА REGNUM в самых южных провинциях Таиланда проживают в основном малайские мусульмане которые борются за отделение от Таиланда уже больше десяти лет. Борьба ведется в том числе и террористическими методами.