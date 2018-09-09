Стала известна причина наезда на пешеходов на юге Москвы

Москва, , 08:50 — REGNUM В полиции выяснили причину наезда легкового автомобиля на пешеходов на юге Москвы. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Москве.

Наезд на людей на пешеходном переходе на Новочеркасском бульваре был совершен водителем легкового автомобиля намеренно. Это произошло после того, как водитель и один из пострадавших повздорили в кафе на бытовой почве.

Именно своего оппонента водитель и пытался сбить автомобилем на пешеходном переходе. Но при этом сбил ещё восемь человек.

С места преступления водитель не скрывался. Он был задержан полицией.