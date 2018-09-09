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В результате обстрела террористами города Махарды в Сирии погибли дети

Происшествия

Погибли по меньшей мере девять человек, среди них трое — дети

Дамаск, 9 сентября 2018, 08:41 — REGNUM  На севере провинции Хама в Сирийской Арабской Республике боевики из террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обстреляли населенный пункт Махарда. Об этом накануне, 8 сентября, сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Владимир Савченко.

По данный российских военных, в результате обстрела Махарды погибли по меньшей мере девять мирных жителей. Ранения получили более 30 человек. При этом среди погибших — трое детей.

Обстрел был произведен с помощью реактивных установок залпового огня. Всего было выпущено 10 ракет.

Уточняется, что всего за сутки террористы обстреляли 19 населенных пунктов в Сирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ситуации вокруг зоны деэскалации «Идлиб» в Сирии существенно обострилась, после того, как стало известно, что террористы под руководством западных спецслужб готовят очередную провокацию с химическим оружием, для того, чтобы обвинить в его применении сирийские правительственные силы.

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Война в Сирии
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