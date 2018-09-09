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В Великобритании задержана женщина, напавшая на прохожих

Происшествия

Полиция призывает откликнуться свидетелей инцидента

В Великобритании задержана женщина, напавшая на прохожих
KlausHausmann
В наручниках

Лондон, 9 сентября 2018, 08:28 — REGNUM  Женщина, нападавшая с ножом на прохожих, задержана в Барнсли, сообщила 9 сентября в своём Twitter полиция Южного Йоркшира (Великобритания).

«28-летняя женщина остаётся под стражей в полиции, арестована по подозрению в покушении на убийство. Полиция обращается за информацией к возможным свидетелям», — говорится в сообщении.

Также сообщается о проведённой экспертами оценке психического состояния женщины. Мотивы совершённого задержанной преступления на данный момент не установлены. Кроме того, был обнаружен нож, которым, предположительно, молодая женщина угрожала прохожим.

Напомним, что инцидент с нападением на прохожих произошёл накануне, в субботу утром, 8 сентября. Молодая женщина, вооружённая ножом, нападала на прохожих в Барнсли. Один человек получил лёгкие ранения. Женщину, нападавшую на прохожих, помог задержать местный житель, которому удалось отнять у неё нож.

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