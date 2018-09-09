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ДТП в Грузии: погиб гражданин России

Происшествия

В результате ДТП в грузинском Душетском муниципалитете погиб один гражданин России, еще трое получили ранения

Ереван, 9 сентября 2018, 08:23 — REGNUM  В результате ДТП в грузинском Душетском муниципалитете погиб один гражданин России, еще трое получили ранения, сообщила пресс-служба МЧС Армении 8 сентября.

Пресс-служба МЧС Армении сообщила, что получила информацию о ДТП от грузинской стороны. 8 сентября в 15:20 по московскому времени в грузинском Душетском муниципалитете произошло столкновение грузовика MAN с легковым автомобилем Samara.

В результате ДТП водитель легкового автомобиля гражданин России Степан Киракосян скончался. Трое пассажиров доставлены в больницу Душети.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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