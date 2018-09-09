Во время грозы молния ударила в Лахта-центр в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 08:14 — REGNUM Удар молнии в самое высокое здание Европы — Лахта-центр в Санкт-Петербурге попал на видео. Видеозапись момента удара молнии во время грозы в Санкт-Петербурге опубликовали местные жители в социальных сетях.

В Санкт-Петербурге вечером 8 сентября была сильнейшая гроза. В Приморском районе города молния ударила в молниеотвод небоскреба Лахта-центр, который считается самым высоким зданием в Европе.

На кадрах видно, как молния ударяет в шпиль Лахта-центра.

Стоит отметить, что здание строилось с тем расчетом, что в него будут бить молнии, в связи с чем данный инцидент не привел к каким-либо чрезвычайным ситуациям.