Воскресенье, 9 Сентября 2018 года
08:48:37 МСК

В Кабардино-Балкарии в результате ДТП погибли четыре человека

Происшествия

Дорожно-транспортное происшествие произошло на федеральной трассе «Кавказ»

Нальчик, 9 сентября 2018, 08:04 — REGNUM  В Кабардино-Балкарии в результатет крупного дорожного-транспортного происшествия погибли четыре человека. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Кабардино-Балкарии.

ДТП произошло накануне вечером на федеральной автодороге «Кавказ» в Урванском районе Кабардино-Балкарии. Столкнулись три автомобиля — Range Rover, ВАЗ-21 093 и ГАЗ-3102.

По предварительным данным, житель села Урвань, находившийся за рулем Range Rover, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в следовавший впереди автомобиль ВАЗ-21 093, который собирался повернуть налево.

От столкновения ВАЗ был отброшен на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ГАЗ-3102.

В результатет ДТП погибли четыре человека, находившиеся в автомобиле ВАЗ — водитель и трое пассажиров.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Дорожно-транспортные происшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить