В Кабардино-Балкарии в результате ДТП погибли четыре человека

Нальчик, , 08:04 — REGNUM В Кабардино-Балкарии в результатет крупного дорожного-транспортного происшествия погибли четыре человека. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает пресс-служба главного управления МВД по Кабардино-Балкарии.

ДТП произошло накануне вечером на федеральной автодороге «Кавказ» в Урванском районе Кабардино-Балкарии. Столкнулись три автомобиля — Range Rover, ВАЗ-21 093 и ГАЗ-3102.

По предварительным данным, житель села Урвань, находившийся за рулем Range Rover, не выдержал безопасную дистанцию и врезался в следовавший впереди автомобиль ВАЗ-21 093, который собирался повернуть налево.

От столкновения ВАЗ был отброшен на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем ГАЗ-3102.

В результатет ДТП погибли четыре человека, находившиеся в автомобиле ВАЗ — водитель и трое пассажиров.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.